中国资管：关注和重视券商资管“通道业务”的潜在风险隐患--证监会官员

路透北京3月13日 - 中国证监会机构部巡视员兼副主任欧阳昌琼周三在“两会”（人大和政协）期间举行的新闻会上表示，尽管目前未发生风险性事件，但需关注和重视券商资管“通道业务”的潜在风险隐患。

欧阳昌琼并指出，证监会已通过月报的形式对券商定向资产管理业务的资金来源和投向进行了跟踪监测。年后亦启动对证券公司的年度相关检查，检查重点之一就是资产管理业务。

“银行和券商的服务被叫停的潜在风险是存在的，如果这种业务影响到国家有关信贷金融宏观经济调控政策的效果，尽管委托人是银行和信托公司，但是也不能排除有兑付风险，参与其中券商也会受连带影响。”他表示。

数据显示，截至2012年底，券商管理的1.9万亿元人民币理财产品中，接近80%都是通过定向资产管理计划来完成的通道业务。

欧阳昌琼称，目前交给券商的做的这段业务，都要求有固定的投向及明确的期限，通过定向资产管理计划来做，所以在信息披露等方面都是受到监管的，而不像影子银行回避了监管。

“目前还未发现风险性的事件，但这项业务的潜在风险隐患是值得关注和重视的”，他强调。

“通道业务”盛行于2008-2010年上半年期间，主要是以银信理财合作的形式，帮助商业银行规避了监管部门对一些特定指标的监管，但却催生了相关行业的资产泡沫，并增加了潜在的法律及市场风险。因而,从2010年下半年开始，银监会出台了一系列规范银信理财合作的监管文件，抑制了该业务规模的膨胀。