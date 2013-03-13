马来西亚期市：棕榈油期货跌至两个月低点，受累于大豆期货疲势

路透新加坡3月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至两个月低点，因海外大豆市场持续疲软，不过交易商称棕榈油产量减少应会带来一些支撑。
美国大豆价格因出口需求疲弱而承压，豆油市场亦因此承压，中国豆油本周迄今已累计跌逾3%。
“棕榈油期货持续遭受平仓，一些交易商认为这同基金有关。”马来西亚一交易商说道。“且众所周知的供给减少的基本面因素应会带来支撑。”
5月棕榈油期货 跌0.6%，报每吨2,397马币，略高于盘中低点2,365，后者为1月14日以来最低。
成交量报31,784口，高于日常的25,000口。
据路透市场分析师王涛，从技术面看马来西亚棕榈油预期会跌至每吨2,384马币。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)