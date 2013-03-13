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亚洲 | 2013年 3月 13日 星期三 20:39 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差进一步下滑，现货供给增加

路透新加坡3月13日 - 亚洲石脑油价格周三持平于每吨950美元，裂解价差则下滑0.3%至四日低点每吨126.50美元，受累于现货供给增加。

中国大连西太平洋石油化工有限公司(WEPEC)再次售出28,000-30,000吨石脑油，4月现货总出口90,000吨，为多年来该炼厂单月销量最高。

该批船货定于4月23-25日从大连港运出，价格较日本FOB价格每吨升水44美元左右。

一新加坡交易商称：“4月的供给看来较多。印度的出口尽管仍有限，但较以往还是多了。鉴于目前这么高的升水，炼厂还是希望能多售出的。”

印度3月出口量约在680,000吨，较2月高出5%左右。

亚洲汽油裂解价差回升2.4%至两日高点每桶10.70美元，上日曾跌至一个半月低点。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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