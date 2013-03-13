国际油市：亚洲燃料油价差走强，供给紧俏推高人气

****澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4日(二) 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 49.0 4月5日(三) 暂无重要经济指标公布 4月6日(四) 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 53.1 4月7日(五) 暂无重要经济指标公布 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资
路透新加坡3月13日 - 亚洲燃料油现货裂解价差周三走强，因市场供给吃紧的忧虑挥之不去。
路透数据显示，180-cst燃料油价差较新加坡现货报价每吨升水2.80美元，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水3.00美元。
交易商称，因鲜有西方船货抵达已推高了市场人气。不过因预期本月下月就会有船货抵港，料此轮强势很快减弱。
低馏燃料油市场亦紧俏，来自中国的需求非常强劲。
今日现货市场没有成交量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4日(二) 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 49.0 4月5日(三) 暂无重要经济指标公布 4月6日(四) 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 53.1 4月7日(五) 暂无重要经济指标公布 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资
路透首尔4月5日 - 韩国央行周三公布，韩国3月底外汇储备较上月增 长，升至六个月高位3,753.0亿美元。 3月外汇储备水准为去年9月创下纪录高位3,777.7亿美元以来最高。 韩国央行表示，3月外汇储备较2月的3,739.1亿美元增加13.9亿美元 ，因欧元和日圆升值，令总体外汇储备以美元计算的价值上升。 截至今年3月，韩国的外汇储备量全球排名第八。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377.77 375. 46(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。