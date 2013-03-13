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亚洲 | 2013年 3月 13日 星期三 20:42 BJT

国际油市：亚洲燃料油价差走强，供给紧俏推高人气

路透新加坡3月13日 - 亚洲燃料油现货裂解价差周三走强，因市场供给吃紧的忧虑挥之不去。

路透数据显示，180-cst燃料油价差较新加坡现货报价每吨升水2.80美元，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水3.00美元。

交易商称，因鲜有西方船货抵达已推高了市场人气。不过因预期本月下月就会有船货抵港，料此轮强势很快减弱。

低馏燃料油市场亦紧俏，来自中国的需求非常强劲。

今日现货市场没有成交量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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