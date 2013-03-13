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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部续发10年期公债得标利率为2.029%，投标倍数为3.19

路透3月13日 - 美国财政部称，10年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.029 中值 2.005 低值 1.934 价格/得标 价格 99.739223 高值得标比率 70.31% 投标倍数 3.19 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,012,400 总投标 67,007,853,900 竞争性投标得标 20,979,758,500 非竞争性投标得标 20,253,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/15 到期日 2023/02/15 CUSIP码 912828UN8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)

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