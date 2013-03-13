新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期

路透惠灵顿3月14日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变。 接受路透调查的所有17名分析师此前均预期本次维持利率不变，有九位分析师预计央行将在今年9-12月期间升息，其余的八位预计将在明年升息。(完)