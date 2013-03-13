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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 03:41 BJT

美国热股：黑莓在午后交易中劲扬5.5%，因获得100万部黑莓10手机订单

路透纽约3月13日 - 黑莓 在周三美国股市午后交易中劲扬5.5%。

此前有报导称，其合作伙伴买入100万部黑莓10智能手机，立即出货。(完)

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