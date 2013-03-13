美国股市：道指收高0.04%，Nasdaq指数上涨0.09%

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约3月13日 - 美国股市周三微幅上涨，道琼工业指数连续第九个交易日上涨再创下纪录，录得1996年来最长升势，且标普500指数距离纪录最高收位仅咫尺之遥，受助于意外强劲的零售销售数据暗示美国经济正积累动能。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 小幅收高5.22点，或0.04%，至14,455.28点；标准普尔500指数 上涨2.04点，或0.13%，至1,554.52点.Nasdaq指数 涨2.80点，或0.09%，至3,245.12点。(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS
路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。