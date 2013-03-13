美国股市：道指收高0.04%，Nasdaq指数上涨0.09%

路透纽约3月13日 - 美国股市周三微幅上涨，道琼工业指数连续第九个交易日上涨再创下纪录，录得1996年来最长升势，且标普500指数距离纪录最高收位仅咫尺之遥，受助于意外强劲的零售销售数据暗示美国经济正积累动能。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 小幅收高5.22点，或0.04%，至14,455.28点；标准普尔500指数 上涨2.04点，或0.13%，至1,554.52点.Nasdaq指数 涨2.80点，或0.09%，至3,245.12点。(完)