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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 04:06 BJT

美股盘后：Christopher & Banks公布业绩后股价大涨6.5%

路透纽约3月13日 - Christopher & Banks Corp 在周三美股盘后交易中大涨6.5%,此前该公司公布了季度业绩.(完)

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