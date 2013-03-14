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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 08:44 BJT

表格：澳洲2月就业人口增加7.15万人，增幅远超预期

路透悉尼3月14日 - 澳洲统计局周四公布澳洲2月就业数据显示:

* 2月经季节调整的就业人口增加7.15万人(路透调查预估为增加9,000人)

* 2月经季节调整的失业率为5.4%(路透调查预估为5.5%)

* 2月经季节调整后全职就业人口增加1.78万人

* 2月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透预估为65.0%) 以下为详细数据:

2月 1月 12年2月

失业率% 5.4 5.4 5.2

就业人数(百万人) 11.628 11.557 11.431

失业人数(人) 660,000 659,600 627,800

就业参与率% 65.3 65.0 65.2

浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).

浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选 (完) (编译 程琳; 审校 张涛)
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