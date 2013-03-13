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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 07:23 BJT

东京汇市：美元指数盘旋在七个月高点附近，新西兰央行言论打压新西兰元

预估显示，澳洲2月就业人数料温和增长9,000人，失业率微升至5.5%。鉴于市场认为今年澳洲基本上不会降息，所以如果就业数据意外逊于预期，则投资者可能很快转而预期降息，从而打压澳元走低。

亚洲其它国家方面，韩国央行将大概在0100GMT时公布利率决议。路透调查访问的分析师预期，韩国央行将连续第五个月维持利率不变。

欧洲方面，路透调查显示，瑞士央行亦预计将在政策会议上维持利率不变，但将至少将在2013年全年继续维持对瑞郎汇率设限，甚至有可能维持至2014年较晚的时候。

欧元兑瑞郎 几无变动，约报1.2345瑞郎，远高于瑞士央行设定的下限1.20。(完）

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