东京汇市：美元指数盘旋在七个月高点附近，新西兰央行言论打压新西兰元

纽约期市：原糖跌至近11个月低位，咖啡期货下跌
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
预估显示，澳洲2月就业人数料温和增长9,000人，失业率微升至5.5%。鉴于市场认为今年澳洲基本上不会降息，所以如果就业数据意外逊于预期，则投资者可能很快转而预期降息，从而打压澳元走低。
亚洲其它国家方面，韩国央行将大概在0100GMT时公布利率决议。路透调查访问的分析师预期，韩国央行将连续第五个月维持利率不变。
欧洲方面，路透调查显示，瑞士央行亦预计将在政策会议上维持利率不变，但将至少将在2013年全年继续维持对瑞郎汇率设限，甚至有可能维持至2014年较晚的时候。
欧元兑瑞郎 几无变动，约报1.2345瑞郎，远高于瑞士央行设定的下限1.20。(完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云;审校 徐文焰/张涛)
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。