《美债周四展望》公债价格下滑，受强劲零售销售数据打压

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 美国2月零售销售增幅为9月来最大

* 美联储买入14.64亿美元较长期公债

* 10年期公债标售需求强劲，公债收复稍早多数失地

路透纽约3月13日 - 美国公债价格周三下滑，因美国2月零售销售数据强于预期，但在10年期公债标售获得强劲需求后，公债几乎收复全部失地。

强劲的零售销售数据支撑较高风险资产需求，打压避险公债。

但财政部10年期公债标售结果强劲，显示较高的收益率具有吸引力。

“10年期公债标售结果非常强劲，需求来自各类非一级交易商买家，”ING Investment Management美国公债交易员Jake Lowery表示，“标售出价截止时的2.05%收益率水准非常接近近期高位，为渴求收益的市场参与者提供了一个机会。”

根据美国财政部发布的数据，今日标售的210亿美元10年期公债中，海外央行、大型基金管理公司和其他间接买家所占份额为2011年12月来最高。

“10年期公债标售进行得非常好，”Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canvan表示，“投标倍数为去年10月来最高。”

公债标售前，指标10年期公债价格 跌9/32，之后收复失地，午后盘中几无变动，收益率报2.02%，较周二尾盘变动不大，标售出价截止时报2.05%。

“基于今日的情况，明日30年期公债标售可能也能顺利进行，”Lowery称。

根据发行前交易(when-issued)情况，30年期公债周四的得标利率预计为3.22%。

上周五美国公布强劲的就业报告后，今日公布的2月零售销售增幅也是9月来最大，升1.1%，高于分析师预估的0.5%和1月修订后的0.2%。

“支出方面的良好势头显示消费者支出保持韧性，”道明证券固定收益策略师Millan Mulraine称。

强劲的经济数据在今日前半段打压避险美国公债。

（10年新增）指标10年期公债价格跌7/32，收益率报2.04%，高于周二尾盘的2.02%。30年期公债 跌12/32，收益率由3.22%升至3.24%。

但美联储购债计划继续支撑公债价格。

一些分析师表示，美联储主席贝南克近期言论预示联储将继续购债至少到2013年底。

美联储周三买入14.64亿美元2036年2月至2043年2月到期的公债。

周四将公布的主要经济数据有最近一周初请失业金数据及2月生产者物价指数(PPI)。

数据公布后，美联储将买进七年至10年期公债，随后财政部将在午后标售30年期公债。(完)

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