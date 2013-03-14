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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 08:32 BJT

《综述》奥巴马继续争取共和党支持加税，但几无进展

美国参议院民主党也提出新计划，将使美国未来10年多数时间保持4,000-6,000亿美元的年度赤字水平，但他们辩解称，与共和党的平衡预算方案相比，自身版本可带来更加强劲的近期就业增长。

若参众两院下周均通过各自的预算计划--而且这不无可能，将为接下来数月围绕达成妥协展开密集磋商奠定基础。(完) (编译 梁睿雪/徐文焰/石冠兰/程琳; 审校 张涛/程琳)
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