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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月14日

* 头版头条:

--证监会新闻会上，相关管理层表示，今年将力争推出上市公司监管条例，证监会正研究考虑新设专业性证券公司。针对新三板试点问题，正推进相关工作，但目前对扩大新三板园区试点范围还没有具体时间表。

* 其他:

--记者获悉，多个地方政府近期陆续召开协调会议，就即将出台的房地产调控细则做出部署。业内人士认为，未来的调控细则不会“一刀切”，差异化和对刚需支持将体现在政策思路中。

--浦发银行 年报显示，税后归属于上市公司股东的净利润341.86亿元人民币，比2011年增加69亿元，增长25.29%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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