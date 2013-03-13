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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/坡元准备上攻1.2510

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* 美元/坡元涨向3月11日高点1.2510坡元的走势未改，下一步上看1.2548

* 美元人气看多，得益于强劲的美国零售数据，欧元走势不佳也提供支撑

* 新加坡国内通胀压力缓解，允许坡元进一步走贬

* 日圆和韩元疲弱也继续拖累坡元

* 美元/坡元在纽约时段收报1.2493，此前交投区间为1.2462-1.2499(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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