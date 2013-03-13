《汇市简讯》美元/坡元准备上攻1.2510

纽约期市：原糖跌至近11个月低位，咖啡期货下跌
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
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* 美元/坡元涨向3月11日高点1.2510坡元的走势未改，下一步上看1.2548
* 美元人气看多，得益于强劲的美国零售数据，欧元走势不佳也提供支撑
* 新加坡国内通胀压力缓解，允许坡元进一步走贬
* 日圆和韩元疲弱也继续拖累坡元
* 美元/坡元在纽约时段收报1.2493，此前交投区间为1.2462-1.2499(完)
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(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。