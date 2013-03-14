离岸人民币：俄罗斯标准银行拟增发其2015年到期点心债，规模逾5亿元--IFR

路透3月14日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯标准银行重返点心债市场，拟增发其2015年到期的点心债，初步参考价格在101区域，规模料为5亿元人民币（7,900万美元）以上。

法国巴黎银行 和汇丰银行为联席主承销和簿记管理人，与上次相同。

流通中的债券是点心债市场票息最高的银行债券。在二级市场昨天报价101.85／102.03（约6.965%／6.865%）。

俄罗斯标准银行拥Ba3／B+／B+评级，料其债券均获相同评级。

俄罗斯标准银行今年2月首次发行了点心债，2年期，定价于8%，与初步参考利率在8%区域相符，规模5亿元人民币（7,900万美元）。

这是点心债市场票息最高的银行债券，也代表第三家踏足点心债市场的俄国银行。(完)

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