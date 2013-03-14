离岸人民币：俄罗斯标准银行拟增发其2015年到期点心债，规模逾5亿元--IFR

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透3月14日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯标准银行重返点心债市场，拟增发其2015年到期的点心债，初步参考价格在101区域，规模料为5亿元人民币（7,900万美元）以上。
法国巴黎银行 和汇丰银行为联席主承销和簿记管理人，与上次相同。
流通中的债券是点心债市场票息最高的银行债券。在二级市场昨天报价101.85／102.03（约6.965%／6.865%）。
俄罗斯标准银行拥Ba3／B+／B+评级，料其债券均获相同评级。
俄罗斯标准银行今年2月首次发行了点心债，2年期，定价于8%，与初步参考利率在8%区域相符，规模5亿元人民币（7,900万美元）。
这是点心债市场票息最高的银行债券，也代表第三家踏足点心债市场的俄国银行。(完)
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(整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。