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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:06 BJT

表格: 外资上周继续买超日股,日本投资者买超外国债券

路透东京3月14日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周继续买超日股.

外资在3月9日止当周买超1.1219万亿(兆)日圆日股,此前一周则买超2,697亿日圆.

日本投资者上周买超7,644亿日圆外国债券,此前一周则为卖超8,852亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月3日-3月9日 +1,121.9 -838.2 +1,886.2

2月24日-3月2日 +269.7r +657.9r -350.7

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月3日-3月9日 -269.6 +764.4 -48.3

2月24日-3月2日 -441.7 -885.2r -21.1

注:r为修正值.(完)
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