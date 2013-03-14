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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:08 BJT

《汇市简讯》美元/马币将测试3.1140双顶位置

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* 美元/马币将向位于3.1140马币的双顶位置发起新的攻击，美元多头走势将占据主导

* 美元/马币盘中料将在3.1050继续受到良好买盘支撑，市场关注焦点仍集中在选举消息上

* 马币无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场交投于3.1145-3.1170，纽约市场收报1130-3.1160。(完)

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(编译 郑茵 审校　戴素萍)
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