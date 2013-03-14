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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:13 BJT

更新版-IEA月报：美国石油产量蹿升将使全球免受供应冲击

IEA称，美国“自动减支”，中国企业信心下降，以及欧洲就业状况持续恶化，对经济构成三重打击，而且将使全球经济增长复苏时间推迟。

第二季原油需求将较为低迷，因继欧美炼厂季节性检修结束后，亚洲炼厂也将进入检修期。

“在未来三个月，大约会有日均170万桶的冶炼产能停工，主要料集中在韩国、中国和印度。”IEA称。

“在大西洋成品油市场早先供应收紧之后，这轮检修料将对亚洲市场产生重大影响，尤其是在几个中东炼油厂几乎将同时检修的情况下。”

**伊朗出口料将反弹**

IEA还预计，伊朗原油出口将保持强劲水平，3月有可能超过每日140万桶。

IEA报告称：“美国2月实施的新制裁措施--禁止伊朗将石油出口收入汇回国内，看上去并未影响到2月(伊朗)出口。”

伊朗2011年原油出口约为每日250万桶，2012年有数月不到每日100万桶，2013年回到每日100万桶上方。

产业消息人士表示，伊朗3月的原油出口可能较一个月前剧减四分之一，来到西方国家2012年严厉制裁生效以来的最低水准。

IEA称，沙特阿拉伯石油产量2月持稳于每日925万桶，从4月起应会上升，以满足当地炼厂的更高需求。(完) (编译 兰秀娟/程琳; 审校 张荻)
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