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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月14日-3月21日

路透3月14日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家   规模     发行细节
 3/14  0120  日本            三个月期贴现国库券
 3/14  0130  日本            20年期公债
 3/14  1800  美国            30年期公债
 3/18  1350  法国            BTF债券
 3/19        西班            三个月及九个月期国
             牙              库券
 3/20        德国   40亿欧   2023年2月15日到期的
                    元       10年期公债
 3/20        加拿            两年期公债
             大              
 3/20        葡萄   20-25亿  较短期公债
             牙     欧元     
 3/21  0850  法国            BTAN中期公债
 3/21  0950  法国            OATi指数关联债券
 3/21        西班            公债标售
             牙              
 3/21        英国            2044年到期的指数关
                             联公债
 3/21  1800  美国            10年期通膨保值债券(
                             TIPS)
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 李爽)
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