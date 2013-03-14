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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:17 BJT

《汇市简讯》欧元/美元重拾跌势，但走势时有停顿

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* 欧元/美元创出1.2923的今年新低，但鲜有跟进

* 欧元重新走入跌势，但汇率走势继续停停走走

* 美国零售销售数据强劲，延续美国数据改善的趋势，而欧洲数据却表现疲弱

* 不过欧元/美元下档有限，因市场认为数据虽然不错，但美联储会继续推行货币宽松政策

* 美联储公开市场委员会(FOMC)下周会议将令人了解到联储对美国数据改善的态度

* 欧元/美元关键支撑位料在200日移动均线切入位1.2867(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)
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