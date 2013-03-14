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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

路透香港3月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7582港元<HKD
 =>)
 
 美股道琼工业指数      周三收高5.22点或0.04%,报14,455.28点。道琼工业指数连续第九个交易日
 上涨再创纪录高位，受助于意外强劲的零售销售数据暗示美国经济正积累动能。 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       186.560   -1.03      26074            14.474       0.23
 中国铝业                      10.150   -1.46      30936             3.150      -0.64
 中国移动                      53.370   -1.24     191421            82.811      -0.41
 中国人寿                      42.650   -2.27     108831            22.059      -0.18
 中石油                       137.470   -0.68      31479            10.665      -0.14
 中石化                       112.640   -1.28      23999             8.739      -0.13
 汇丰控股                      54.220   -0.20     244049            84.130       0.15
 中电信                        51.230   -1.00      13120             3.975      -0.39
 中国联通                      13.810   -1.29     358251            10.714      -0.06
 兖州煤业                      14.360   -2.05      55844            11.141      -1.23
 华能国际                      39.900   -0.40      18411             7.739       0.37
 南方航空                      26.810   -0.85       7380             4.160      -0.24
 东方航空                      20.910    1.06        840             1.622     -49.78
 中芯国际                       2.800   -1.41      67403             0.434      -3.45(完)
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