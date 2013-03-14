版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:19 BJT

韩国股市：开平盘后小跌，但科技类股走高

路透首尔3月14日 - 韩国股市周四盘初小跌，尽管美国零售销售数据意外强劲提振美股上扬。

科技类股逆势继续走高，三星电子 上涨0.3%，SK Hynix 上涨0.8%。

0003GMT时，韩国综合股价指数 小跌0.2%至1,996.83点，开盘微升0.02%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐