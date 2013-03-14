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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:26 BJT

中股业绩：浦发银行去年净利同比增25%,受益于生息资产规模稳步扩张等

路透上海3月14日 - 中国股份制银行--上海浦东发展银行股份有限公司 周四公布2012年年报，以境内审计标准计算，去年实现净利341.86亿元人民币，同比增长25.29%，公司生息资产规模稳步扩张、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。

年报并显示，该行去年实现营业收入829.52亿元，同比增长22%；基本每股收益1.833元；公司平均资产利润率为1.18%，同比上升了0.06个百分点。

而该行不良贷款余额和不良贷款率小幅反弹，2012年末按五级分类口径统计，后三类不良贷款余额为89.40亿元，比2011年底增加31.13亿元；不良贷款率为0.58%，较2011年末上升0.14个百分点；不良贷款准备金覆盖率达399.85%.

此外，截至2012年末，浦发银行核心资本充足率由2011年末的9.20%降至8.97%，资本充足率从2011年末的12.70%略降至12.45%。

浦发银行周三收报10.25元，过去一个月累计下滑9.61%。(完)

参看详情,可点选(here) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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