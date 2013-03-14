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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 09:08 BJT

新西兰经济：央行总裁称乐见新西兰元在政策声明公布后下跌

路透惠灵顿3月14日 - 新西兰央行总裁惠勒周四表示，他乐见新西兰元下跌，此前该央行称，其预计今年全年将维持利率在纪录低点2.5%不变。

“新西兰元兑美元已下跌约70个点子，这在我们看来是好事，那是因为市场基本上预期央行会发布语气更强硬的声明，这是他们的立场，”惠勒对议会一委员会说道。

他并称，新西兰元某个阶段仍会贬值，而且会急剧贬值。

新西兰元兑美元 今日早前跌至0.8162美元，触及12月底以来最低位。

他再次警告称，央行对近期房价上涨表示关切，不希望房价维持现在的涨速。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)
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