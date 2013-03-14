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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月14日

* 头版头条:

--行政院昨日协调财金部会，针对金融证券业送出降税四大利多，除期交税率降至10万分之2，银行国际金融业务分行(OBU)因承销、买卖本国公司发行海外公司债，取得的利息所得，免征营所税。

* 其他:

--两岸于今年初签订货币清算协议后，昨日中国人民银行副行长兼国家外汇管理局长易纲释出重要讯息指出，〞如有必要，可以商谈两地(岸)的货币互换协议(SWAP)〞，说明两岸进行货币互换已渐露眉目，让台湾建立人民币离岸中心的想法往前推进。

--六家台资银行大陆分行争取今年开办全执照人民币业务起跑。业者表示，首波大陆设分行的华南银行、第一银行、合库、彰化银行 、国泰世华银及土地银行，均在2月向各地银监局申请开办全方位人民币业务，且完成受理，现在就待两岸金银会加速核准速度。

--晶圆代工大厂联电 昨日召开董事会，决议配发0.4台币现金股利及买回20万张库藏股，同时决定办理12.95亿股私募案，寻求与国内外厂商进行半导体技术合作或策略联盟机会。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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