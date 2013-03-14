金砖国家：3月13日股汇市收盘纵览

路透3月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,049.08点。

中国股市：沪综指周三收跌至两个月新低，并为连续第五日下跌，地产、基建类股受调控预期拖累再度领跌。分析师表示，大盘连续下跌预示做空动力快速释放，特别是权重板块中的银行股已有企稳迹象，预计将有助股指筑底回升，短线反弹可期。沪综指 收报2,263.968点，跌22.637点或0.99%，此前收盘低点是今年1月11日的2,242.997点。上海A股今日成交额为774亿元人民币，上日为1,002亿元。

香港股市：将2013年涨幅悉数吐尽，尤其在中国央行行长称货币政策不再宽松之后，港股在尾盘跌速加剧。恒生指数 收低1.5%至22,556.7点。指数今年迄今下跌0.4%，2月初时年内累计涨幅为6%。 恒生国企指数 下跌2.3%，今年迄今下跌3.5%。

中国汇市：人民币兑美元即期 创近两个月收盘高点，升0.04%至6.2138。决定中国新一届政府人选的全国人大会议接近尾声，而中国经济后期走势仍未明朗，市场观望气氛较浓，客盘表现较为安静。分析人士称，近期的经济数据虽然喜忧参半,但单月数据尚无法给出趋势性的判断,而中国经济基本面短期内料仍会带给人民币支撑。从货币市场操作来看，年后央行正回购操作较多，结合创新高的外汇占款数据和快速回升的通胀数据，人民币汇率也有走强的动力。

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印度股市：录得本月最大单日跌幅，因ICICI Bank等对利率敏感的股票继续回落，次日公布的关键通胀数据可能会有助于断定央行是否会放宽货币政策。指标BSE指数 收低1.03%或202.37点，收报19,362.55点，是2月28日以来最大单日跌幅，并回吐上周连涨四日的部分涨幅。NSE指数 跌1.06%或62.90点，报5,851.20点，收在5,900点这一重要的心理关卡下方。

印度汇市：盘中触及两周高位后下滑，因通胀数据公布前的市场谨慎情绪打击国内股市，且国有银行买入美元。交易商称这是政府购买需要。卢比兑美元 收报54.30/31，上日则报54.175/185。盘中卢比一度高见54.02,为2月28日来最高。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,531.140点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.57%至812.41点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.3%，报30.7940卢布，卢布兑欧元 升0.23%，报39.9300卢布。 ========================================================================================

巴西股市：收跌，日内大幅波动，因投资者为周一股票期权到期做准备。圣保罗交易所Bovespa指数 四日来第三天收低，跌1.41%报57,385.90点。

巴西汇市： 雷亚尔兑美元 徘徊在平盘水准附近，1445GMT报1.9595。投资者担心央行会出手干预，以阻止其剧烈波动。

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南非股市：综合股价指数从纪录高位小幅回落，Mr. Price 等零售商受创，因政府数据显示商店销售疲软。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.13%至36,328.32点。综合指数 收低0.19%，报40,876.10点，早盘一度创下41,040.11点的新高。