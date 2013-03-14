中国房地产：多地谋划调控细则或显差异化，深圳称未出台新限涨令--报载

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透北京3月14日 - 中国各地楼市调控政策细则出台大限临近，中国证券报周四报导称，多个地方政府近期就即将出台的房地产调控细则做出部署，上述主体对信贷和税收政策操作空间相对较小，但对购房价控制目标制定等具有一定操作空间，各地思路或显差异化 。
报导引述业内人士称，未来的“地方版”调控政策既有共同之处，又不会“一刀切”。其中，地方政府对信贷和税收政策操作空间相对较小，将更多参照相关部委窗口指导或部门细则。
“对房屋限购、房价控制目标制定、房屋销售环节管控等手段，地方政府具有一定操作空间，具体执行力度将有所不同。”报导称。
业内人士预计，从本月底开始，各地细则将陆续出台。与此前预期不同的是，不排除二三线城市率先出台细则，信号意义明显、对市场影响较大的一线城市恐不会第一个“吃螃蟹”。
报导并援引知情人士表示，北京按此前提出的“量价齐稳”调控目标，今年将对政策执行环节进行强化。作为近期房价增速较快的热点城市，北京仍握有涉及二手房领域，如最低计税价格上调等部分储备政策，并可能推出。
所谓“最低计税价格”指的是，由于二手房交易属买卖双方私下交易，虽有中介居间，但仍可能会过分隐匿实际签约价格，为避免税费流失，政府制定执行最低计税价格，用以约束买卖双方执行纳税义务。业内人士介绍，提高二手房交易的最低计税价格，可上调最低交税标准，减少二手房交易环节为避税而出现的“阴阳合同”现象。
针对“深圳出台限涨令”的媒体报导，获实名认证的深圳市规划和国土资源委在微薄上表示，深圳并未出台新的限涨令政策，而是在近期房价异动的情况下，实行已两年的引导房地产开发企业理性定价的调控机制及时发挥了作用。
上海证券报同日报导称，深圳所谓的房价引导机制，是指“对超过备案价格的，房地产信息系统会自动提醒企业调整售价，以符合备案价格的要求。”据悉，在实际操作中，对于新开房源价格高过前次开盘成交均价的房源，在进行网签时被系统自动锁死，无法完成备案，这成为市场所言“限涨”的核心内容。
针对逐渐升温的房地产市场，中国政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求。而此前国务院已发通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。（完） (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报