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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报3月14日

* 要闻版头条:

--基于金管局提高大型银行新造按揭资本要求，滙丰 带头将上涨的资金成本转嫁客户，今日起上调新造按息0.25厘，是自2011年9月之后该行首度加息。渣打 即跟加，中银香港 与其他银行暂按兵不动。业界估计，此举令港股及楼市添压，惟心理冲击较大。 * 其他: 　　--华润燃气 去年纯利升38%至16.5亿港元。董事长王传栋称公司受惠城镇化，将续加大投资。总经理石善博预计销气量年增幅可达20%，并拟用40亿至50亿元作并购。 　 --受香港半岛酒店翻新期间关闭一半客房影响，大酒店 去年基本纯利微跌5%至4.39亿港元。董事总经理兼行政总裁郭敬文指，翻新工程对财务影响的高峰期已过，料今年中完成第二期翻新后，可于业绩反映成果。 　　--受惠亚洲及美国业务表现佳，保诚 2012年度股东应占溢利增长55%，至21.97亿英镑(约254.26亿港元)，优于市场预期。派发末期股息每股20.79便士，较2011年度的17.24便士增20.6%。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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