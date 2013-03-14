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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 08:49 BJT

澳新汇市：澳元兑美元触及一个月高位，受澳洲就业数据提振

路透悉尼3月14日 - 澳元兑美元周四涨逾0.005美元，触及一个月高位。此前公布的就业数据表现强劲，令市场大幅收缩对澳洲央行的降息预期。

澳元兑美元一度高至1.0370美元，涨幅为0.7%。最新报1.0366美元。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
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