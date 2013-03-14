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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:51 BJT

《中国重要政经日程》--3月14日

============================今日重要政经日程=======================

3/14(四)

十二届全国人大一次会议(至17日)

*9时 人大代表团全体会议或代表小组会议酝酿协商第十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员的人选，中华人民共和国主席、副主席的人选，中华人民共和国中央军事委员会主席的人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。

*15时 人大代表小组会议酝酿协商第十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员的人选，中华人民共和国主席、副主席的人选，中华人民共和国中央军事委员会主席的人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。

*15时 人大新闻发布会--包括财政部副部长王保安、人力资源和社会保障部副部长胡晓义、卫生部副部长马晓伟在内的医药卫生体制改革领导小组负责人谈“医药卫生体制改革”。

============================近日重要政经日程=======================

3/17(日）

十二届全国人大一次会议在北京闭幕.

3/21(四)

第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至23日.

4/6(六)

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷)
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