版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:50 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月14日

* 头版头条:

--二次金改后，政府将重启金融整并。财政部长张盛和昨日表示，两年前曾推动合库合并彰银 案，未来在不影响国家利益等四大前提下，财政部对公股整并乐观其成。

* 其他:

--鸿海 昨日公告发行140亿日圆(约43.5亿台币)的无担保普通公司债完成订价，由于是首度发行的〞日圆公司债〞，加上正值鸿海与夏普谈判迈入倒数的敏感时刻，再度引发市场联想〞鸿夏恋〞可能复活。

--挑战奢侈税死角，炒房资金转向非都市工业用地炒作。北部疑似有人头炒房集团，买下工业用地后转手出售，获利11亿台币，藉由税法漏洞，进行套利。

--针对期货交易税拟降至十万分之二，期交所指出，此将可缩短台指期和新加坡Simex台指期的交易成本差距，期货业推估降税之后，成交量将增75%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐