中国铁路: 前两月固定资产投资同比增25.7%，增速较1月回落

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透上海3月14日 - 中国铁道部周三公布的数据显示，今年前两月中国铁路固定资产和基本建设投资增速均在20%以上，其中固定资产投资增长25.7%，不过增速较1月环比回落。
数据显示,1-2月全国铁路固定资产投资完成376.26亿元人民币,其中基本建设投资完成251.40亿元,同比增加20.9%.
中国铁路投资去年经历了黯淡开年后,得益于"稳增长"的举措,下半年开始逐渐回暖,铁道部于去年6月、8月、9月曾三次调增固定资产投资计划,铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达到5,160亿元.而实际投资均高于目标,分别为6,310亿元和5,185亿元.
今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元,其中基础建设投资5,200亿元,均较2012年有所增加.
不过随着越来越多的高铁投入运营,铁道部入不敷出的情况可能继续加重.去年,铁道部在债券市场表现出了高歌猛进的态势,其铁道债发行额度由2011年的1,000亿元增至1,500亿元,突破了净资产40%的红线.而今年有消息人士向路透表示,铁道债发行规模可能与上年持平.
根据人大和政协期间公布的最新机构改革方案，包括铁道部等四个正部级机构将撤销，实行铁路政企分开。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 金额(亿元) 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168 同比增幅(%) 7.0 -30.1 19.6 69.0 61.5
基本建设投资
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 金额(亿元) 5,185 4,611 7,075 6,004 3,376 同比增幅(%) 12.7 -34.8 17.8 77.9 88.6 注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完) 参看详情,请点选中国铁道部网站(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报