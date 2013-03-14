全球金市：金价持稳于1,590美元下方，因美国公布乐观数据

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
美国2月零售销售增速创五个月来最快，这是经济在面临加税和油价上涨等不利因素之际仍保持良好势头的最新迹象。
但2013年初欧元区工业生产降幅超乎预期，而法国和德国工业生产亦下跌，该最新迹象显示欧元区还在苦苦挣扎脱离衰退。
“中央银行也历来高度重视消费物价指数。因此我们打算通过货币政策等其他措施，希望能够稳定物价、稳定通货膨胀预期。”中国央行行长周小川称。
两位消息人士周三称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一几无变动，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.54%。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报