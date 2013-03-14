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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:21 BJT

全球金市：金价持稳于1,590美元下方，因美国公布乐观数据

美国2月零售销售增速创五个月来最快，这是经济在面临加税和油价上涨等不利因素之际仍保持良好势头的最新迹象。

但2013年初欧元区工业生产降幅超乎预期，而法国和德国工业生产亦下跌，该最新迹象显示欧元区还在苦苦挣扎脱离衰退。

“中央银行也历来高度重视消费物价指数。因此我们打算通过货币政策等其他措施，希望能够稳定物价、稳定通货膨胀预期。”中国央行行长周小川称。

两位消息人士周三称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一几无变动，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.54%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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