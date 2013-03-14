《台湾重要政经日程》--3月14日

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
===================今日重要政经消息=====================
3/14(四) --09:00 总统马英九出席〞经济高峰会--台湾经济成长与竞争力〞。 --09:00 行政院院会。 --13:00 2013年理柏基金奖颁奖典礼。 --14:00 保德信投信第二季台股展望记者会。 --18:55 副总统吴敦义出席〞高雄美国商会迎春宴〞。
==================近期重要政经消息======================
3/18(一)
--12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行。
3/19(二)
--14:00 国泰金控 投资人说明会 *--宏基 公布第四季营运结果。
3/20(三) *--16:00 经济部公布2月外销订单数据。上月年增率18%.
3/22(五)
--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
*3/25(一)
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年增率，上月年增19.17%。
--16:10 央行公布2月M2总计数年增率，上月年增2.99%。
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
3/28(四)
--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报