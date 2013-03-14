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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:20 BJT

《即时观点》澳洲2月就业人口增加7.15万人，为12年来最大月增幅

**市场反应**

澳元兑美元一度涨逾0.005美元，触及一个月高位

银行间利率期货<0#YIB:>下跌，因市场降息预期下降。

**相关链接**

澳洲统计局网站网址为(www.abs.gov.au)

**背景资料**

* 部分劳动力需求领先指标最近企稳，澳新银行2月招聘广告指数连续第二个月上升。

* 澳洲央行预计，未来数月失业率将“略微”上升，不过许多分析师认为还可能升得更高。若升向6%，将大大提高澳洲央行进一步降息的可能。(完)

(编译 戴素萍/石冠兰/李爽/梁睿雪/张若琪/程琳; 审校 程琳/李爽)
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