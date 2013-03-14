港报社评：世界不容日本对二战历史翻案--文汇报3月14日

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
日本首相安倍晋三日前在众议院预算委员会上，质疑第二次世界大战结束后，远东国际军事法庭对于日本战犯审判的正当性，称“对于这一场大战的总结，并不是日本人自己作出，应该说是联合国一方的战胜者们作出的断罪行为”。安倍公然挑战东京审判的正当性，充分暴露日本右翼为军国主义翻案、推翻战后国际秩序的企图。全世界爱好和平的国家决不容许日本对二战历史翻案，冲击国际和平秩序。 二战期间日本犯下滔天战争大罪，东京审判是国际正义力量对日本军国主义邪恶势力的清算。当年远东国际军事法庭由中、苏、美、英、法等11国的法官组成，共对日本28名甲级战犯进行了审判。东京审判影响并奠定了日本战后政治的基础和走向，战后被称作“和平宪法”的《日本国宪法》即在东京审判期间制定和实施。 安倍质疑“东京审判”，进一步暴露日本对历史翻案的图谋。对日本的战犯进行审判，怎么能“经过日本人自己的手”？远东国际军事法庭属于国际法庭，依据国际法来审判理所当然。安倍以日本国内法来质疑国际法庭的审判，是要把国内法凌驾于国际法之上，表面上是为日本战犯辩护，实质上是为日本军国主义的战争罪行开脱。 历史已反覆证明，只有尊重历史才能赢得未来。日本只有正视和深刻反省历史，才能搞好同亚洲近邻的关系。相反，日本一再否定历史，翻战争罪行的案，这样的日本是极其危险的，对世界又将是一场灾难。历史不容翻案，正义不容挑战，挑战正义、推翻国际秩序的日本将难容于世界。 (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报