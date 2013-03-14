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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:11 BJT

港报社评：挟银行加按息，港府心战遏楼价--经济日报3月14日

港府收紧楼宇按揭的辣招发酵，汇丰与渣打因应资金成本被抽高，昨打响加按息的第一枪。港府要与市场打楼控心理战，全方位出击，包括逼银行加按息，以扭转楼价易升难跌预期。要检视心理战成效，关键在一手新盘怎接招。

如今市场龙头汇丰及渣打率先出手，其他银行应会陆续跟从，惟此对楼市是心理冲击大于实质打击。其一，今次加按息幅度只是四分一厘，每100万元按揭贷款若分20年摊还计，业主每月供款仅略增百多元，实际的楼按负担增加有限。

其二，调整按揭风险加权比率影响银行运作，市场料金管局在未来半年至一年内，都未必再施故伎。本港按息要真正进入上升周期，最快可能要等到两年后美国加息，故短期内按息再加机会及幅度都甚有限。

港府此盘算背后，无非是要与市场打心理战，千方百计以扭转楼价易升难跌的预期。现时楼价已是大多数市民难以负担，只是市场对楼市续升的预期牢固，支撑楼价屡攀新高。若能扭转此预期，就有望促楼价回调。

港府的算盘能否打响，关键指标应在一手市场，到底未来发展商推售新盘的策略，仍是慢步惜售试水温？还是急谋变阵，尤其在今年一手住宅供应可达2.4万个下，先减价去货，甚至以低于二手价推盘？若是后者，就可能出现一手劈价，二手被迫跟进的骨牌效应，加快楼市调整。

港府楼控心理战能否成功，为楼市挤泡沫，就需留意发展商的推盘策略，仍是求价，还是改为先求量。 (A12)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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