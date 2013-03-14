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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:12 BJT

《汇市简讯》新西兰元未能追随澳元在就业报告公布后的涨势

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* 澳元在强劲的就业报告公布后上扬，但新西兰元未能从中获得太多提振

* 报告公布前新西兰元报0.8176美元，现在报0.8184/88

* 新西兰央行总裁惠勒称新西兰元汇率被高估10-15%，令买家却步。

* 新西兰元表现不振，澳元/新西兰元今日迄今上涨0.72%报1.2660(完)

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(编译 郑茵 审校 程琳)
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