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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:10 BJT

港报社评：马虎文化遍及多个部门，应知耻近乎勇痛改前非--明报3月14日

近期发生的一些事故，事态性质和死因庭披露的情况，显示涉及包括海事处、屋宇署、机电署与统计处等多个专业部门，充斥着马虎文化，人员工作态度苟且。专业部门提供的服务，不少关乎市民的生命财产安危，当局必须亡羊补牢，申诉专员与审计署也应该发挥监察职能，确保有关部门痛改前非。

南丫岛海难导致39人死亡，近日在事故聆讯披露的一些事实，反映海事处人员的工作品质和态度有问题，而且性质严重。另外，检视南丫岛海难与其他部门一些事故，其间贯串了一个共通点，就是部门充斥着马虎文化，不单前线工作人员，部门首长亦如是。

多个专业部门都出现马虎文化，原因值得政府深究，其中与部门首长基本上由内部晋升，管理层之间形成利益共同体有关。梯队层层相连，有什么问题，大家都有份，容易形成官官相护的土壤。另外，公务员以按指引、按程序办事为护身符。这样的心态和运作，容易导致处事马虎。

从上述事例，说明专业部门的马虎苟且并非“个别事件”，而是普遍现象，政府除了责成政策局局长督促部门首长认真处事，加强领导之外，应该成立一个小组，由政务司长领导，全面检讨部门的工作，对症下药，扫除马虎文化。另外，政府应研究引入奖惩制度，例如加薪不再一刀切，而是按工作表现调整，只有增加积极进取、负责任的诱因，只有奖优罚劣，才会起到压缩马虎苟且、遇事卸责的空间，使市民得到优质的服务。 (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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