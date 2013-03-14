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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:10 BJT

港报社评：按息早加，并非坏事--星岛日报3月14日

政府辣招加码，银行酝酿加按息，加上有大型新盘“减价”促销，都阻遏不了九龙新地王昨日诞生，原因是优质地皮始终难求；不过，政府干预与银行调升按揭利率的消息不绝，持续为楼价浇下降温冷水。

何文田豪宅地以116.9亿港元成交，成交价符合市场预期，原因是区内豪宅靓地供应极之有限。至于大屿山东涌商业用地，成交价比市场最乐观估计还要高近80%，同样有其特殊原因。东涌一带商场已经成为自由行客扫货胜地，有直通巴来往内地，三年后港珠澳大桥通车，有庞大“桥头经济”商机。

两块土地卖得好价，一扫早前轻铁天荣站上盖流标颓气，近日开售的“上车盘”楼花销情不俗，盼望楼价下跌以便“上车”的市民，暂时未必满意。

不过，政府为楼市降温的措施，并非毫无效用。两块地皮高价成交有其特殊因素，至于“上车”新盘开价，已经不及以往进取，二手楼成交不及以往炽烈。政府收紧银行按揭风险要求，导致有大银行加息，打破了加息“遥遥无期”的心理屏障。

现时银行只加新做按揭息率，已在供楼者不受影响。值得留意的是美国经济和就业改善，愈来愈多专家预计，可能提早于明年底后年初加息，到时本港银行就要跟随调高最优惠利率和同业拆息，影响新旧借钱供楼人士，而且息率踏入上升周期，不会加一、两次就停止。今天开始供楼，通常不会在明年底就还清，现时银行提早调高按息，提早令市场作出适应，从防控风险来说并非坏事。 (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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