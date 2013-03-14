港报社评：按息早加，并非坏事--星岛日报3月14日

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
政府辣招加码，银行酝酿加按息，加上有大型新盘“减价”促销，都阻遏不了九龙新地王昨日诞生，原因是优质地皮始终难求；不过，政府干预与银行调升按揭利率的消息不绝，持续为楼价浇下降温冷水。
何文田豪宅地以116.9亿港元成交，成交价符合市场预期，原因是区内豪宅靓地供应极之有限。至于大屿山东涌商业用地，成交价比市场最乐观估计还要高近80%，同样有其特殊原因。东涌一带商场已经成为自由行客扫货胜地，有直通巴来往内地，三年后港珠澳大桥通车，有庞大“桥头经济”商机。
两块土地卖得好价，一扫早前轻铁天荣站上盖流标颓气，近日开售的“上车盘”楼花销情不俗，盼望楼价下跌以便“上车”的市民，暂时未必满意。
不过，政府为楼市降温的措施，并非毫无效用。两块地皮高价成交有其特殊因素，至于“上车”新盘开价，已经不及以往进取，二手楼成交不及以往炽烈。政府收紧银行按揭风险要求，导致有大银行加息，打破了加息“遥遥无期”的心理屏障。
现时银行只加新做按揭息率，已在供楼者不受影响。值得留意的是美国经济和就业改善，愈来愈多专家预计，可能提早于明年底后年初加息，到时本港银行就要跟随调高最优惠利率和同业拆息，影响新旧借钱供楼人士，而且息率踏入上升周期，不会加一、两次就停止。今天开始供楼，通常不会在明年底就还清，现时银行提早调高按息，提早令市场作出适应，从防控风险来说并非坏事。 (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报