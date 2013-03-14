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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:11 BJT

《香港报摘》--信报3月14日

* 要闻版头条:

--一如市场预期，汇丰 率先调高新造按揭利率0.25厘，为该行过去一年半以来首次加按息；渣打银行 亦紧接将新造按息上调。市场人士预期，其他银行将相继跟随，惟步伐不一。鉴于近期楼市交投回落，除非市场环境逆转，预料银行不会急于再度加息，尽管有外资券商认为，银行仍有可能再加息0.25厘。 * 其他: 　　--远洋地产 主席李明表示，中央管理房价是天经地义的事，集团不会因而改变销售策略，惟今年销售目标则较保守，仅350亿元人民币，较2012年完成的销售额上升12.5%。 　 --经营中高端男装业务的利郎 ，去年受累于经济放缓及天气等因素，令销售增长放慢，按年仅增3.2%，料行业最差情况将过。 　　--味千中国 今年首两个月内地业务的同店销售，由去年下半年的正增长转为负增长，香港则仍保持正增长。味千主席潘慰称目前营运尚未回到“猪骨汤”事件前水平。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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