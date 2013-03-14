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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月14日

**上海证券报**

--针对有关深圳出台楼市“限涨令”消息，深圳市市长许勤表示完全不知情，深圳市国土委昨晚通过官方微博回应称，深圳市并未出台新的“限涨令”政策，只是在近期房价异动情况下，实行已两年的相关房价引导机制及时发挥了作用。即对于新开房源价格高过前次开盘成交均价的房源，在进行网签时被系统自动锁死，无法完成备案。

--温州市市长陈金彪表示，《浙江省温州民间融资管理条例》已报送省级层面，正式进入立法流程。下一步，浙江省法制办、浙江省金融办等部门将会对条例开展征求意见和审核，

**21世纪经济报 道**

--针对外界称为深圳“限涨令”的措施，记者获悉，并没有形成文件，只是以口头通知形式，近期传给开发商，即2013年深圳所有新盘，成交均价必须实现月度环比无增长。

**第一财经日报**

--电信行业人士透露，电信业营改增试点或于7月1日开始执行；不过也有业内人士称，营改增试点扩容信息最终仍需等国务院定调，消息发布前不排除有变数。(完) (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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