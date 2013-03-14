《香港报摘》--其他报纸重要消息3月14日

* 明报

--味千 集团董事会主席兼行政总裁潘慰表示对今年形势比较乐观，全年同店销售目标是达到正增长，并计画今年净增加60间门店至720间，主要会加大一线城市的渗透及在高铁、机场等交通枢纽设点。 * 星岛日报

--由太古 、新地 、新世界 、恒基 及恒隆 组成的东荟城财团，以23.28亿港元夺得一幅东涌商业地，平均楼面尺价约4,314港元，高于市场估值上限近八成。

--香港交易所 向股东建议，把每年发股10%的授权，以及折让不超过10%的上限，定调为长期安排。

--中国利郎 副主席兼行政总裁王良星表示，服装行业经历两年调整后，料今年秋季订货会的定单额将按年下跌，但预期今年冬季将回复稳定。 * 苹果日报

--汇丰 周三下午宣布调高新造按息0.25厘后，多个屋苑包括太古城、嘉湖山庄及维景湾畔等，有业主立即减价卖楼，减幅最高达13%或150万港元。

--渣打集团 行政总裁冼博德表示，对今年业务表现有信心，冀未来收入及每股盈利仍可保持双位数增长。

--国泰 常务总裁朱国梁表示，近期客运业务露曙光，已计画今年增聘1,300名员工，大部份在港招聘，亦不会裁员。 * 东方日报

--越秀房托 公布，截至去年底止税后盈利跌48.6%至6.88亿元人民币，主要因投资物业公允值下降62%。行政总裁刘永杰表示，去年购入的广州国际金融中心(GZIFC)今年营业收入可望有双位数增长。

--广汽 公布，今年2月份产销量，旗下10家营运公司，即广州本田汽车、广汽丰田汽车等，合计汽车销量达124,083辆，较2012年同期的125,903辆，减少1.44%。

--联交所股权资料，思捷环球 于本周二(12日)，再获基金 Marathon Asset Management增持320.47万股，申报场内每股平均9.971港元，涉资3,195港万元，持好仓升至7.04%。 * 文汇报

--内地西部地区最大医药企业－重庆医药传出来港上市的计划，并已提交环保核查技术报告，公司下属河北分公司的上市环保核查目前已进入公示期。

--对于有外国传媒报导称联想集团 主席兼首席执行官杨元庆透露有意收购黑莓，联想公关部负责人对此作出否认。

--雅居乐 公布，本年首两个月录得累积合约销售金额42.7亿元人民币，而累积合约销售面积则为38万平方米。其中，2月份合约销售金额为17.9亿元，按月跌28%。 * 大公报

--中国主要体育品牌--李宁 执行主席李宁相信，随着中国城镇化发展，集团将会是首间走出调整期的体育用品公司，重申集团已展开专业化的商业运作模式。

--奥园地产 宣布，于早日透过公开拍卖获得广东省佛山市及重庆市两块商住地块的土地使用权，代价分别为约7.27亿及4.35亿元人民币。(完)