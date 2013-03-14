港报财经评论：调极不落的内房疯狂--信报3月14日

调极不落的内房疯狂/ 习广思

息诱是否一件好事？说到底，是合理不合理的问题。房托本来就是派息金融工具，派发高股息作为股东收入，情况就如租赁物业获得定期收入一样。内银增长开始放缓，但其暴利及垄断特点，派发高息吸引股东，也是增加股票吸引力的方法之一。一众运动鞋履零售商业绩倒退，但仍派发高息及特别息给投资者，可以批评这些公司息诱股东，却其实，公司派高息早有往绩可寻。部分公司如安踏 手上有净现金，大股东派发高息益自己又息诱股东，尚且说得过去。华置 投资及估值收益大增，大股东派发中期特别息，大股东袋袋平安，又合理否？如果阁下明白及熟悉大股东作风，其实就不会觉得意外。味千 去年纯利下跌56%，至1.54亿港元，下半年盈利较上半年大幅改善，公司股价急升16.6%。可圈可点的是，公司末期息1.4仙，但派特别息10.8仙。在一个销售未全面恢复、业绩倒退、公司面对逆境的情况下，公司决定派特别息，如此息诱又是否合理？

表面稳健实际宽松。事实上，强势股持续回落，弱势股反弹无力，像内房及濠赌股弹完又散，概念股打回原形，港股调整进一步加深机会不低。恒指午后急跌，全因人民银行行长周小川一席话。周小川话，宽松扩张型政策已经过去，之前适度宽松货币政策是在应对金融危机的两年内采取的，在2010年年底时，中央已将货币政策取向转为稳健。央行正回购及内房调控均被视为政策趋紧的先兆，无可否认的是，中央在去年第二季后，政策表面仍是中立稳健，但实际上是宽松有余。

内房股跌势未止，即使看好或有吸纳的准备，仍要再等待。报载“新国五条”一出台后，全国多个城市二手房成交量急升。搜房网在“新国五条”推出后做的调查指，内地买家仍预期房价上涨，10.67%受访者预期会急升，41.33%人预期轻微上升，19.72%人预期不变，3.65%人预期会急跌，6.35%人预期轻微下跌。

二手房交易急升，正确来说，是反映买家担心中央再出招，宁可现时入市买房。同时，一手楼预期楼花急剧上升，反正调控陆续有来，而且调极不落，新政策变相促使更多买家入市。温总调控4年来，是内地楼价升得最厉害的4年，中央只能叫楼价升得慢一点，不能阻止楼价上升。更重要是，地产泡沫一旦真的被调控戳破，那应该是到了中央承受得起的情况。(B03)

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金价突破1,600重拾升势/ 苏子

美元兑瑞郎于本月1日以大阳烛利好形态升破当时的200天SMA的0.9427阻力后，便保持在偏强的势头里运行，汇价于本月8日更一度高见0.9550水平；可惜却于翌日以大阴烛回落，到昨天欧洲市早段曾失守10天SMA支持(0.9445)，一度低见0.9428水平，此低位与200天SMA 支持(0.9420)相若。幸而美元兑瑞郎已自上述低位回升至0.9480水平，10天SMA亦已失而复得。从技术上看，美元兑瑞郎近日的回落似是后抽调整，而昨天汇价在后抽至200天SMA支持附近后便可迅即止跌回升，令汇价稍后重拾新一轮上升浪的机会上升。因此，昨晚美元兑瑞郎的收市价可说是十分关键，如汇价可以保持良好上升势头并在0.95心理关口以上收市，预料汇价稍后有力继续并挑战本月8日的0.9550高位阻力，由于此高位阻力与20天保历加通道的0.9547顶部阻力相若，故一旦成功破关而上，预料稍后汇价将可进一步上试去年8月28日所造的0.9634高位。

不过，若然昨晚美元兑瑞郎乏力再升，反而回落至10天SMA支持以下波动及收市，预料随后200天SMA支持将有较大机会失守，并在0.94支持以下以上落市的形式继续运行。黄金兑美元自上月20日以大阴烛不利形态正式跌破1,600心理关口后，虽然曾于上月26日成功自上月21日的1,554.60低位强力反弹至1,620.20高位，可惜此反弹浪对破位高追的好友而言原来是陷阱，因为黄金兑美元已于翌日重拾弱势，1,600心理关口再次得而复失，并于上周五一度触及1,561.20低位才能止跌回稳。由于本周二黄金兑美元已回升至10天及20天SMA阻力(1581.30及1588.50)以上收市，目前1,600心理关口正面临严峻考验，技术上看，此心理关口相信可望成功突破，从而令上月26日所造的1,620.20高位面临考验。倘若黄金兑美元成功突破此高位阻力，将确认已在1,600心理关口以下完成寻底过程，并已成功建立了一个坚固的底部形态，将有利在目前普遍看淡的气氛里全面重拾上升的动力。(B08)