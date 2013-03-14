港报财经评论：炒业绩股三招搞掂--经济日报3月14日

炒业绩股三招搞掂/ 林瑞芬

港股调整，仍有秩序。港股乏善足陈，跟着A股走软，连股仔镬气突减。直至内地弱经济复苏形势稍现改善为止，由大价股先组织反弹，大势方言改善。除非欧、美经济股市形势急剧转差，不然预计恒指暂维持有秩序下调。毕竟中、港股PE仍低，近月公布之蓝筹业绩又不太差，连国泰 去年都可以在下半年度赚近18.51亿元，抵销上半年亏9.16亿元。汇丰 加按息，早在月内盛传，属个别事件，息率上调趋势还未成形。下周开始，更多中小企中资股公布业绩，成股价波动之关键影响。

在此想指点一下有关分析公司业绩的关键及判断即市反应之方法。其一，睇业绩，不是只睇全年度业绩，还要仔细睇上、下半个季度，如有季度更要分四个季度来睇，不然很容易判错即市股价的反应。昨见味千 在逆市中，抽升16.6%至6.24港元，好奇下查究原因，发觉原来正是以上原因所致。据公布，截至2012年12月底止全年业绩，纯利1.54亿元，同比减少55.9%。惟翻查截至2012年6月止上半年度，原来纯利是急降81.6%至4,693万元，那显示下半年赚超过1亿元，已有所复苏。加上集团又派特别股息，计及末期息，故股价有此反应。

其二，股息派发，是直接袋落袋的收入，对股价短确有提振作用。利郎 昨午公布纯利按年只升0.59%至6.268亿元人民币，但细阅又是下半年赚多于上半年度，更派末期息及特别末期息，昨逆市上升。当然，股民要考虑的是公司之盈利可否持续稳定增加，不然一年派高息，一年派低息，股价难维稳。一旦发现每股股息增长率跟不到每股盈利，就要问何解，是预计公司会有较佳的发展，预留更多资金的话，那要评估拓展的回报可观性。像早前分析长建 之派息不及盈利增幅，全年派息增速为8.5%，每股盈利增速为16%，市场早有认为其预留资金再作收购，更对公司钱途发挥作用，故股价反应正面。

其三，判短期对业绩的反应，更多是市场平均、最高预测及最低预测数，与实质公布数字产生差距的结果。一般大型蓝筹及国企股均有较多证券行分析员预测，故短期股价多受其影响。相反，中、小型企业，不是太多券商作预估，很多时有较大偏差，形成股价反应特别强。(B05)

................................................................

中央坚定遏楼市，困扰内房股/ 余少文

传深圳出台楼价限涨令。国指三连跌后，100天线已失守，昨低见11,007点后跌幅略收窄，如11,000点守不住，下试俗称牛熊分界线的250天线应无悬念，即使跌穿牛熊分界线，也不感意外。大市能否反弹，暂寄望稍后的业绩期，希望大户炒业绩好转而令大市止跌回升。至于大市下跌，市场除了担心美股随时调整外，内地媒体报道，深圳国土部门近日发出“限涨令”，明确要求2013年深圳所有新楼盘，成交均价必须实现月度环比零增长，相关政策已开始执行，并会以2月份成交均价为基准。消息拖累以深圳为基地的佳兆业集团 、深圳控股 等股份大跌逾7%，行业龙头中国海外 、华润置地 分别跌3%及4%。

不过，深圳有关部门否认相关措施，不排除内房股今日反弹，但中央推出国五条已反映中央打压楼价过高的决心，地方政府要在年中前推出相关细则，在细则出台前，相关消息仍会困扰内房股，内房股反弹或是减持机会。其实，中国今年1至2月的住宅销售面积和金额，分别按年增长55%和87%，达到9,494亿元及6,301亿元人民币，粗略计算，今年1至2月的住宅每平方米均价为6,637元，比去年同期升21%，较去年全年均价5,430元增长22%，跟去年下半年均价持续跌势不同。有调查指出，深圳今年1至2月的楼价升幅超过2%，是最大升幅的一线城市，难怪中央推出国五条后，深圳即传出推“限涨令”。

避之则吉宜趁反弹减持。由于楼市升温，带动今年1至2月房地产开发投资增长达22.8%，是近一年最大增速，房地产开发企业本年到位资金增速更高达33.7%，反映发展商今年有意大展拳脚。国五条下的地方细则会否冷却发展商的热情，有待未来数月房地产数据才知道，若楼价未能降温，调控措施会延到明年。股民既然知道中央决心打压楼市，若然跟政策买股，内房股短期应避之则吉；尽管内房股超卖下或有反弹，能承担风险股民当然可博反弹，惟相信内房股调整应未结束，不如换马其他获政策扶持的股份。(B06)