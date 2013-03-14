路透调查：英国央行下月进一步购买资产的机率为40%，英国料可避免三度衰退

* 预估中值显示，英国央行今年推出更多宽松举措的机率有60%

* 英国料可避免第三度衰退

* 利率至少到2014年底都将维持在0.5%不变

路透伦敦3月13日 - 周三公布的路透调查显示，英国央行今年将进一步向银行体系挹注现金，但未必是下个月。

调查结果还显示，有压倒性比例的受访者预计，英国本季料可避免于四年内三度陷入衰退。

路透本周查访41位经济分析师的预估中值显示，英国央行下个月就采取行动、再度启动印钞举措的机率为40%，但今年某个时点才推出进一步资产购买计划的机率为60%。

迄今为止，英国央行货币政策委员会(MPC)已通过量化宽松(QE)挹注3,750亿英镑以提振疲弱的经济。和前次调查类似，此次调查也认为，货币政策委员会将再注入最后一笔250亿英镑购买资产。

不过分析师对央行何时行动看法不一。多数人预计将在下季。

“将看哪个月出现一堆疲弱的数据，”花旗分析师Michael Saunders称，他始终预期还会有进一步刺激举措出台，并称央行最后总计将注入4,500亿英镑。

英国国家经济社会研究院(NIESR)周二称，英国经济产出在12月至2月期间萎缩，支持了认为英国经济濒临衰退的观点 。

但路透调查显示，本季经济将扩张0.2%，增幅虽低，但足以让英国躲过陷入衰退的境况。32位分析师中仅一位预计英国经济本季仍将萎缩 。

调查预估，今年英国经济料勉力增长0.9%，2014年则有更好的1.5%增长。

英国央行当前要务就是维持通胀在2%，但英国消费者物价指数(CPI)同比升幅却一直顽固地高于那个目标。路透调查也预计，在明年底，也就是本调查预测的最远范围 之前，通胀率都无法降到2%以下。

三年前英国央行将利率调降至0.5%的纪录低点。调查认为利率至少到2015年前都不会变。(完)