港报财经评论：央行QE瘾不易戒--信报6月19日

央行QE瘾不易戒/ 习广思

经过大半个月的抛售后，环球金融市场静待贝南奇今晚议息后的讲话。眼下似是市场与央行的一场博弈，吸了QE毒好几年的市场，告诉央行一旦退市，市场将会出现大震荡，要稳定金融资产价格的话，央行就不要那么快收水。市场演绎了对退市的恐惧，再表露出对央行的期望。说到底，市场吸了QE毒吸了好几年，要戒掉绝非易事。金融市场一片混沌，有人归咎于联储局没有好好与市场沟通，清楚表述退市计划。然而，市场对退市的恐惧，来自于贝老在听证会的几句说话，向来善于语言伪术的贝南奇，难道没有想过那几句话对市场的影响吗？事实上，在5月中听证会前，被喻为联储局传声筒的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath就率先放风，委员会正在筹划清晰的退市计划，让市场不会对央行下一步动作出现过度反应。

央行的策略是，根据就业、通胀信心等变化来调整买债规模，但令联储局着紧讨论减慢买债步伐的另一个原因，是贝南奇在上一次议息后提及买债步伐加快或放慢，市场一厢情愿地解读成加码放水，才会令央行更为不安。来到议息前夕，Hilsenrath发文指，贝南奇或会利用会后声明纾缓市场对退市的忧虑，他警告投资者，联储局对经济预测往往过分乐观，每当经济有复苏，央行的经济师总是过分乐观，投资者除了留意贝南奇的说话，应该留意联储局对经济增长的预期。现时联储局预期美国第二季经济回软，但下半年会有强劲增长。无疑联储局很想戒掉QE毒瘾，但又是否那么容易呢？

港股持续几日疲弱反弹，贝南奇一日未表态，投资者仍未敢轻举妄动。中国内地资金续紧，经济师指假如央行不放松，钱荒将维持至7月中为止，再而传出内银高层放风，央行将下调RRR等等。银行钱荒是否到了中国的底线？恒指昨天走势没有明确方向，继续在21,000点争持，平收21,225点。大市成交额仅590亿港元，沽空比率11.05%。大市逐批股份反弹，早两日反弹的地产股、房托无力再弹，反见濠赌股抽升，航运股谷底弹起，大市反弹并不全面，资金在个别板块轮流觅食。波罗的海指数周一上涨2.7%，加上铁矿石运输需求上升，提高了海岬型船运费，刺激航运股股价急涨，但如此大反应，当然是配合追落后及挟淡仓等活动才能成事。太阳能股虽然强势，但中投大折让减持保利协鑫 带来的沽压不轻，该股股价昨天急跌12%，收报1.84港元。光伏股普遍受压，另外两只中投之宝中芯 、旭光 股价靠稳。(B03)

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英镑兑美元短仓回报佳/ 苏子

上周四英镑兑瑞郎在跌破100天SMA的1.4398重要支持后曾一度低见1.4308水平，但汇价在收市时已经自上述低位显着回升至接近1.45心理关口，即大幅反弹逾1.3%，而且100天SMA可以失而复得。上述的技术走势自然使不少短线投资者相信英镑兑瑞郎已于上周四见底，后市将可回复自4月17日的1.4069低位开始的上升浪。可惜英镑兑瑞郎于上周五及本周初却未能出现进一步的单边升市，虽然即市走势曾突破10天SMA阻力，但到收市时却乏力企稳之上，出现应升不升的不利讯号，结果昨天汇价再次遭到狙击，已自1.4518高位大幅回落至1.4346水平，故除较上日收市下跌逾1%外，100天SMA支持亦再次失守。如昨晚英镑兑瑞郎乏力反弹并以近全日低位收市，则汇价便会以大阴烛的恶劣形态正式跌破100天SMA支持，而这将对英镑兑瑞郎后市的走势构成非常恶劣的讯号。届时汇价再度下试4月17日的1.4069低位支持，甚至1.4心理关口的机会将大幅上升。

由于本周初英镑兑美元在突破上周的1.5737高位及200天SMA的1.5698关键阻力后始终未能显着高收，收市时更在日线图呈现十字星的待变形态，使不少投资者相信英镑兑美元于本周初的破位有可能是假突破的走势陷阱。结果昨天英镑兑美元的开市价已差不多是全日高位所在，随后汇价更是拾级下跌，愈跌愈有完全欠缺反弹动力，已下跌近1%；但与此同时美元兑瑞郎所处的水平却与上日的收市价相若，美汇指数亦未有太大变化，故昨天英镑兑瑞郎的恶劣走势完全是因为英镑兑美元掉头急挫所触发。

留意英镑兑瑞郎若能于昨天以大阴烛正式跌破100天SMA支持，同时英镑兑美元亦因为在200天SMA出现假突破后而成功以大阴烛低收，则意味着英镑后市的走势极不乐观。若然稍后英镑兑瑞郎及英镑兑美元双双下跌的同时，美汇指数却录得较明显的升势，这将反映英镑兑美元的走势远较英镑兑瑞郎恶劣，故顺势入市的投资者入市建立英镑兑美元短仓的回报亦会较佳。(B08)