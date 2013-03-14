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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:48 BJT

路透基点：ARA资产管理公司的等值1.68亿美元贷款已经签署--RLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，六家银行签署了ARA资产管理公司的等值1.68亿美元三年期俱乐部贷款。

这些银行中包括委托主办行与簿记行渣打银行与新加坡大华银行，以及其他四家外资行。本案签署于2月底。

一如先前报导，本案分为等值5,100万美元的境内贷款部分与1.17亿美元的境外贷款，前者包含一笔人民币贷款。资金将用于支持ARA从新加坡腾飞集团手中购买海洋大厦(Ascendas Ocean Towers)。

境内贷款美元部分的利率为较LIBOR加码375个基点，综合收益是400个基点，人民币部分的利率是中国人民银行利率的115%。

境外贷款部分的利率为较LIBOR加码350个基点，综合收益是375个基点。

境内与境外贷款都由房产作为抵押.(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)
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