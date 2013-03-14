更新版-澳洲经济：2月就业人口大增，市场降息预期随之下降

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* 2月就业人口创2000年中期以来最大增幅

* 失业率持稳在5.4%，但就业参与率大增

* 数据公布后澳元上涨，因市场降息预期下降

路透悉尼3月14日 - 澳洲2月就业人口大增7.15万人，不但远远超过预估，而且也是12年来最大月增幅，是低利率及资产价格上升正协助经济加速增长的最有力讯号。

亮丽的数据激励澳元 大涨，公债收益率(殖利率)也跳升，市场认为该数据几乎消除了今年年中之前降息的可能。

澳洲统计局周四公布，2月经季节调整后全职就业人口增加1.78万人，兼职人口增加5.37万人，尽管就业参与率大幅升至65.3%，失业率仍持稳在5.4%。

就业参与率上升通常被视为是经济转好的讯号，因人们对找工作有较足够的信心。

“2月就业增长令人瞩目。就业增长有这样的速度，显然政策制定者会对目前的政策感到非常满意。”麦格理银行资深分析师Brian Redican说。

三年期公债收益率 周四大涨13个基点至3.12%，是去年4月以来最高。这也是该收益率自2011年7月之后首度比3%的隔夜拆款利率还要高。

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澳洲央行在去年10月和12月降息之后，即将指标利率维持在3%不变，希望较低的借贷成本及资产价格提升的效应可逐渐渗透至经济。

此举似乎取得成效。1月零售销售跳升，超越所有分析师预估；3月消费者信心指数触及27个月高位。房价也逐渐回温，房屋开工率在低迷许久之后也有重生的迹象。

信贷需求仍很沉闷，澳元高汇价也让制造业等产业喘不过气来。不过投资人已经感受到基础经济状况有长足的改善，从而大幅收缩对央行降息时间和程度的预期。

光是过去两周，互换利率 就显示市场对未来一年降息幅度的预估从原本的45基点大幅缩小至仅剩6基点。

银行间利率期货<0#YIB:>的情况也类似，预期降息机率不超过50%，而且是到今年底才有可能降息。(完)